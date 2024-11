Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Ozzie (3 Monate) ist ein kleiner Charmeur auf vier Pfoten! Mit seinem neugierigen Blick und den frechen Ohren erkundet er gerne jede Ecke und lässt sich dabei von nichts aufhalten. Er liebt es, wie ein kleiner Wirbelwind durchs Gehege zu flitzen und zwischendurch genüsslich an frischem Grünzeug zu knabbern. Streicheleinheiten sind okay – jedoch nur dann, wenn Ozzie dazu in der richtigen Laune ist. Wer diesem süßen, drei Monate alten Energiebündel ein liebevolles Zuhause schenkt, bekommt bestimmt eine Menge Unterhaltung und ein Kaninchen-Männchen mit ganz viel Charakter. Interessenten können sich telefonisch 01/734 110 20 oder per Mail kleintiervergabe@tierquartier.at melden.