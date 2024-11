Haslauer verschlug es nach ÖVP-Pleite die Sprache

SPÖ ärgert „Erfolgsserie der Populisten“ extrem

Salzburgs Noch-SPÖ-Chef David Egger ärgerte sich über das Wahlergebnis: „Die Erfolgsserie der Populisten setzt sich auch in der grünen Mark fort. Die steirische SPÖ hat hervorragende Regierungsarbeit geleistet und wurde dafür leider nicht belohnt.“ Die Sozialdemokraten landeten am Sonntag abgeschlagen auf dem dritten Platz, dürften sich künftig wohl nur noch in der Opposition wiederfinden.