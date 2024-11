NBA: Milwaukee Bucks kommen langsam in Fahrt

Dem Team aus Wisconsin gelang am Samstag mit einem 125:119 gegen die Charlotte Hornets der vierte Sieg in Folge, alle in der eigenen Halle. Antetokounmpo kam auf 32 Punkte und elf Rebounds. Spieler des Spiels war LaMelo Ball, der die Niederlage für Charlotte aber auch mit einem Karriere-Bestwert von 50 Zählern nicht verhindern konnte.