Was man schon für 20 Euro an Entspannung bekommt

Eine Menschenschlange steht vor dem Eingang der Halle 21 D. In wenigen Minuten wird die Erotik- und Fetischmesse in Wels in Oberösterreich eröffnet, und schon knapp davor können es zahlreiche Schaulustige gar nicht erwarten, in die Halle zu kommen – dort, wo 50 Standbetreiber ihre Produkte an den Mann und die Frau bringen wollen. Gleich am Eingang wird mir „Erotisches Spielzeug“ angepriesen.