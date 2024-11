Die letzten eisigen Meter für Drexler und die ÖVP

Andere Parteien auf der Zielgeraden

Die FPÖ feierte den Wahlkampf-Abschluss bereits donnerstagabends mit schwenkenden Fahnen in der Seifenfabrik. Die SPÖ kam am Freitag am Grazer Freiheitsplatz zusammen, die Grünen am Hauptplatz. Neos marschierten „mit Musikbegleitung und Luftballons“ durch die Innenstadt.