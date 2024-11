Nach Brand: U1 bleibt bis Anfang Dezember gesperrt

Nachdem die Arbeiten abgeschlossen sind, wird ein Gleismesswagen über die Strecke geführt. Dieser überprüft millimetergenau, ob alle Gleismaße passen. Als letzter Schritt wird die Streckenlüftung und die Zugsicherungsanlage überprüft. Fallen auch diese Überprüfungen positiv aus, kann grünes Licht für die Betriebsaufnahme gegeben werden. Voraussichtlich können die Sanierungsarbeiten in der ersten Dezemberwoche abgeschlossen werden und die U1 wieder durchgängig fahren, so die Verkehrsbetriebe in einer Stellungnahme.