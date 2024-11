„Das größte Problem? Alles zusammen!“

Die Steiermark wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Die FPÖ könnte der ÖVP den Landeshauptmann abjagen. Mit welchem Gefühl blicken die Steirerinnen und Steirer auf den Sonntag und welche Themen sind ihnen am wichtigsten? krone.tv hat sich in der Grünen Mark umgehört.