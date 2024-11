Krise bei KTM: Wird jetzt Mateschitz zum Retter?

300 Arbeiter müssen gehen

Parallel dazu wurden ja bereits Maßnahmen beim Personal gesetzt: 300 Arbeiter in der Produktion müssen gehen, auch in der Verwaltung wird der Sparstift angesetzt. Die Motorrad-Montage wird im Jänner und Februar komplett still gelegt, in dieser Zeit nehmen alle Beschäftigten eine Gehaltsreduktion in Kauf und werden wie bei einer 30-Stunden-Woche verdienen.