Bergrettung rüstet auf digitales Alarmsystem um

Im Ernstfall zählt jede Sekunde – bisher erhielten Einsatzkräfte die Alarmierung per SMS. Diese „Blaulicht-SMS“ gehört nun bald der Vergangenheit an – zumindest bei der Bergrettung. Denn künftig werden die Helfer mittels der neuen Software „moPS“ (Mobile Services for Public Safety) zu den Einsätzen gerufen: „Bisher nutzten wir für die interne Koordinierung nach der Alarmierung unterschiedliche Kommunikationsplattformen, das neue System vereint mehrere Funktionen, die das Arbeiten leichter und vor allem schneller machen“, erklärt Bernhard Pichler-Koban, Geschäftsstellenleiter der Bergrettung Kärnten.