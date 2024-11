Sohn (11) ging allein einkaufen – Mutter verhaftet

Der Fall hatte sich schon am 30. Oktober zugetragen. Patterson war mit einem ihrer anderen Kinder zum Arzt gefahren. Der elfjährige Soren beschloss in der Zwischenzeit, für eine Shoppingtour in die Stadt zu schlendern. Eigentlich eine harmlose Sache – doch die Polizei sah das Wohl des Kindes durch diesen kurzen Spaziergang alleine gefährdet.