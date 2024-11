Verfahren eingeleitet: Schweizer nicht in Haft

In der Schweiz sei ein Inlandsverfahren, auch bezogen auf die österreichischen Fakten, eingeleitet worden, so Breiteneder. „Auch die sichergestellten Gegenstände werden in der Schweiz ausgewertet.“ Dabei handle es sich um elektronische Geräte. Die damals noch in Österreich zuständige Staatsanwaltschaft Graz habe noch im Oktober ein Ersuchen auf Übernahme der Strafverfolgung in die Schweiz geschickt.