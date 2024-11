Kurios! Dänemark-PK dauert nur zwanzig Sekunden

Fragen? Keine! Danke! Auf Wiedersehen!

Mit dem 0:0 in Serbien beendeten die Dänen am Montag die Nations League hinter Spanien auf Platz zwei und qualifizierten sich damit für das Viertelfinale. Die Fragen der Journalisten blieben in Dubicica dennoch aus – oder sie haben sich einfach zu viel Zeit gelassen. Denn nach nur wenigen Sekunden des Wartens brach der Pressebetreuer des Verbands die Pressekonferenz auch schon wieder ab. Frei nach dem Motto: Fragen? Keine! Danke! Auf Wiedersehen! Ja, es schien fast so, als musste man den Flieger in die Heimat erwischen ...