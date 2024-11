Die Familie Dunst schenkt heuer 150 Mal Vorfreude

So kommen Sie zu einem geschenkten Adventkalender

Schnell sein zahlt sich aus – die Stückzahl der Adventkalender ist mit 150 begrenzt. Abzuholen sind sie ab sofort an folgenden Standorten der Volkshilfe Burgenland: im Tageszentrum Nickelsdorf, der Landesgeschäftsstelle in Eisenstadt, den Sonnenmärkten Oberpullendorf, Oberwart und Güssing sowie der Schatzgrube Großpetersdorf.