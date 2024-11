Stimme für Kinder und Jugend in Koalitionspoker

Eid auf Verfassung ist auch Eid auf Kinderrechte

Allein aus wirtschaftlichen Gründen sollte die kommende Regierung in die nächste Generation investieren: Laut der OECD verursacht Kinderarmut in Österreich Folgekosten von 17 Milliarden Euro und kostet damit weit mehr als gute Politik. Baustellen gibt es genug, vom Gewaltschutz bis zur Bildung. Öhner erinnert daran, dass die Arbeit an diesen Baustellen für jedes Regierungsmitglied, das auf die Verfassung angelobt wird, Pflicht ist: Die UN-Kinderrechtskonvention ist in Österreich Teil der Verfassung.