„Dachte beim ersten Anruf an einen Scherz“

Der 27-Jährige sagt: „Es ist ein großer Schritt in ein völlig neues Umfeld.“ World Wrestling Entertainment hat in den sozialen Medien weit über 100 Millionen Follower. Die Wettkämpfe werden in mehr als 150 Ländern übertragen. Das Unternehmen setzt pro Jahr 1,3 Milliarden Euro um. Aaron nickt: „Ich werde wesentlich mehr verdienen als mit Judo.“ Als WWE an ihn herantrat, dachte er erst an einen Scherz. Erst bei der dritten Kontaktaufnahme war für ihn klar, dass sie wirklich Interesse haben.