Notruf in Wien: Mann beißt Buslenker ins Gesicht

Notruf am frühen Montagmorgen am Busbahnhof Südtiroler Platz in Wien: Dort sollen sich der Lenker (44) eines Reisebusses und ein 54-jähriger Fahrgast während der Gepäckausgabe in die Haare geraten sein. Statt den Konflikt verbal zu lösen, kam es aber zu einem Biss – und zwar mitten in das Gesicht des Lenkers!