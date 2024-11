Ski-Schwestern ritten mit heißen Neuigkeiten ein

Auch beim Bowling mit weniger als zehn Prozent Sehvermögen stark

Direkt neben den Alexandris spielten die als Elfen verkleideten Ski-Geschwister Johannes, Veronika und Barbara Aigner. Wie auf der Piste erkannte man auch beim Bowling nicht, dass sie weniger als zehn Prozent Sehvermögen haben. Bei ihnen gibt es ebenfalls heiße Neuigkeiten. Vroni tritt in dieser Saison mit Schwester und Guide Elisabeth erstmals auch in den Speedbewerben an. Und Babsi hat mit Elisa Schwarz einen neuen Guide.