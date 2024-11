Triathletin rennt trotz voller Hose zum WM-Titel!

Durch den Sieg in Dubai und die vorangegangen Triumphe in San Francisco (8. Juni), auf Ibiza (28. September) und in Las Vegas (19. Oktober) setzte sich Knibb in der Gesamtwertung im Ringen um den Weltmeister-Titel mit 160 Punkten klar vor der Australierin Ashleigh Gentle (132) und der Schweizerin Julie Derron (101) durch.