Urlaub am Berg und Markt unterm Sternenhimmel

Für das leibliche Wohl der Tausenden Gäste am Christkindmarkt sorgen die „Werner Berg Geniesserei“, das „Petzen Nest“, „Palmos“ und Juvan Nejc. „Auch die Bergwacht Bleiburg ist vertreten“, so Skuk. Das Panoramarestaurant „oben“ und der Geo-Dom, wo die faszinierende geologische Welt des Unesco Geopark Karawanken zu sehen ist, sind ebenfalls geöffnet. Der Markt findet am 7. und 8. sowie am 14. und 21. Dezember statt.