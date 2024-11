Ein Haubenfest für die besten Restaurants in Tirol

Die meisten Köche tragen bei ihrer Arbeit schon lange keine Hauben mehr. Schmücken tun sie sich damit aber noch immer gerne. Entsprechend groß dürfte die Freude in vielen Tiroler Restaurants sein, denn am Montag veröffentlichte Gault&Millau seinen renommierten Restaurantführer für 2025. In Tirol wurden 124 Lokale mit 267 Hauben ausgezeichnet. Auch wenn das sechs weniger sind als 2024 – das Niveau bleibt hoch.