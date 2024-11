Hödlmoser: „Die Situation war nicht einfach“

Trainingslager auf Mallorca

Damit geht es wieder aufwärts. Seit der Matura im Juni kann der Heeressportler seine Zeit in den Sport investieren. „Es ist natürlich ein anderes Gefühl, wenn man sich nur darauf konzentriert und sonst nichts im Kopf hat. Das ist extrem wichtig“, will der Plainfelder große Schritte in seiner Entwicklung machen. Ende November geht es dann mit dem Nationalteam auf Trainingslager nach Mallorca, im Olympiazentrum Rif schuftet Hödlmoser an seiner Fitness. Rund um Ende Februar startet die neue Saison für ihn.