Hödlmoser: „Ich weiß nicht, was mich da erwartet“

Bei der Rad-WM im August war er bekanntlich noch als Mountainbiker am Start, betritt nun komplett neues Terrain. „Mehr oder weniger weiß ich nicht, was mich da erwartet. Es ist für mich noch ungewiss, wie das abläuft“, freut sich der Plainfelder auf viele neue Erfahrungen. Die Aufgabe ist deshalb so ungewiss, weil er diesmal in einem Team anstatt alleine fährt. „Du musst dich jetzt auch auf deine Kollegen konzentrieren, das ist schon eine ziemliche Umstellung.“