„Martinator“ brachte seine Mission zu Ende

Auinger förderte Martin

Für den 26-jährigen Spanier nicht die einzige Verbindung zu Österreich. Mit 13 Jahren stand seine Karriere vor dem Aus, weil den Eltern finanzielle „Mitgift“ fehlte. Gustl Auinger holte den talentierten Teenager in den von Red Bull und KTM betriebenen Rookies Cup, gab ihm dort ein Jahr mehr Entwicklungszeit als üblich. „Weil ihm nach seinem zweiten Jahr noch die Kontakte für den WM-Aufstieg fehlten“, weiß Auinger. Der Rest ist Geschichte: Martin gewann den Rookies Cup, etablierte sich in der WM, schaffte 2021 den Sprung in die MotoGP-Klasse.