MotoGP: WM-Showdown in Barcelona – ab 14 Uhr LIVE

Die Pflicht ist erfüllt, heute soll die Kür erfolgen! Das gilt nach dem Sprint in Barcelona für beide Titelrivalen. „Meine Arbeit ist für heute erledigt, am Sonntag müssen wir das wiederholen“, sagte ein erleichterter Francesco Bagnaia. Mit seinem Erfolg über die Kurzdistanz von zwölf Runden hielt er seine Chancen im Duell mit Jorge Martin auf die Titelverteidigung am Leben.