„No Dogs Allowed“: Tabu-Thema subtil erzählt

Gabo (Carlo Krammling) versteht die Welt nicht mehr. In ihm regen sich zunehmend fremdartige Gefühle, die er nicht haben dürfte. Wenn er den achtjährigen Sam (Sammy Schrein), den Bruder seines besten Freundes, sieht, dann verspürt er das Bedürfnis zu besonders viel Nähe. Zwischen seinen eigenen Wünschen und Schuldgefühlen zerrissen, findet er via Online-Chat Kontakt zum wesentlich älteren Dave (Robin Sondermann), dem es ähnlich geht. Die beiden lernen sich kennen, tauschen sich aus und gehen schließlich ein sexuelles Verhältnis miteinander ein. Der routinierte Dave nützt seine Macht über den verunsicherten 15-Jährigen und drängt ihn in eine Opferrolle, die ihm zugleich den Spiegel vorhält, in dem er sich und seine Bedürfnisse reflektiert.