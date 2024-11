Red Bull Salzburg schießt Bozen von der ICE-Spitze

In Salzburg sah das Publikum sehr verschiedene Drittel. Schoss sich der Gastgeber in den ersten 20 Minuten eine 3:0-Führung heraus, so antworteten die Südtiroler im Mittelabschnitt ihrerseits mit drei Toren zum Ausgleich. Die Entscheidung fiel im Schlussdrittel, als Ryan Murphy die „Bullen“ wieder in Front brachte (51.). Zum Drüberstreuen gab es noch zwei Empty-Net-Treffer durch Mario Huber (59.) und Benjamin Nissner (60.). Der Meister, der mit 29 Punkten nun Vierter ist, gewann damit auch das zweite Saisonduell mit den Bozenern.