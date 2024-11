Mächtige Eisbullen schon vor den Ducks gefragt

Während die Südtiroler mit Klub-Torjäger Salinitri (vier Assists), der wie Salzburgs Bourke (zehn) bei neun Treffern hält, in Innsbruck ein Overtime-1:0 feierten, zeigten die Eisbullen, dass sie nach der Länderspielpause nicht nur in der Champions League, sondern mit dem 5:3 in Wien auch wieder in der Liga siegen können.