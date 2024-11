Die Zeller Eisbären stürmten an die Tabellenspitze

Nach 40 gespielten Minuten witterten die jungen Eisbullen am Samstag noch ihre Chance. Die Crew von Coach Teemu Levijoki war in Zell am See vor 2401 Zuschauern nach Toren von Laurin Sandholzer und Paul Vinzens – Daniel Ban traf für die Pinzgauer – mit 2:1 in Front gelegen. Ehe die Eisbären am heimischen Eis zubissen!