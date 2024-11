Judo-Ass Dengg räumt nächste Goldmedaille ab!

„Das zeigt, dass man nie aufgeben darf, immer 100 Prozent geben muss. Dann wird man am Ende doch noch belohnt“, strahlte Elena Dengg. Sie war aus österreichischer Sicht aber nicht die einzige Judoka, die sich über eine Medaille in Polen freuen durfte. Magamed Borchashvilli erkämpfte sich in der Klasse bis 81 Kilogramm Bronze. Der 21-jährige Wiener besiegte im kleinen Finale den Tschechen Petr Mlady. „Ich habe zu 100 Prozent an diese Medaille geglaubt. Dieser Sieg ist mir unglaublich wichtig.“