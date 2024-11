Bilanz 2024: So viele Jung-Polizisten wie noch nie

Von einem „zukunftsorientierten Ausgleich von Abgängen“ spricht die Landespolizeidirektion in ihrer Bilanz des zu Ende gehenden Jahres. Insgesamt sind rund 4600 Kräfte quer durchs Bundesland im Polizeidienst tätig, alleine in den letzten vier Jahren sind rund 300 neue dazugekommen. In den vergangenen zehn Jahren wurden exakt 670 Personen neu aufgenommen – im Exekutivdienst wie auch in der Verwaltung.