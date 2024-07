Notruf: Viele Polizisten gibt es nur am Papier

Personal-Alarm bei der Blaulichtorganisation! Bereits im Vorjahr legte die „Krone“ mehrfach den Finger in eine offene Wunde: Vor allem in der Obersteiermark geht die Exekutive vielerorts am Zahnfleisch, die regionale Politik setzte einen Notruf ab. Im Jänner kam schließlich ÖVP-Innenminister Gerhard Karner zu einem Sicherheitsgipfel in die Grazer Burg und sagte zusätzliche Beamte für unser Bundesland zu.