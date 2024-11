Gewalt vor Stadion: Grazer Hooligans ausgeforscht

Die Vorfälle ereigneten sich am Nationalfeiertag 2023 am Stadionvorplatz in Liebenau. Sturm traf zu Hause auf Atalanta Bergamo, die Grazer erkämpften gegen die Italiener letztlich ein 2:2. Überschattet wurde der Punktegewinn von Ausschreitungen und Gewalttaten gegen mehrere Polizisten vor dem Stadion.