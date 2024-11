Toronto verliert trotz Galavorstellung von Pöltl

Für Pöltl bedeuteten 25 Zähler eine Saisonbestmarke. Mit 19 Rebounds, dabei zum zweiten Mal in der NBA elf in der Offensive, stellte er zudem seinen erst am 28. Oktober erzielten persönlichen NBA-Höchstwert ein. Neben dem sechsten Double-Double im Spieljahr verzeichnete der Wiener je drei Assists und Blocks sowie einen Steal in 35:01 Einsatzminuten. Für RJ Barrett standen 22 Punkte zu Buche. Die Raptors sind bereits am Samstag wieder im Einsatz. Auf dem Programm steht das Gastspiel beim amtierende NBA-Champion Boston Celtics.