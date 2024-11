Donautalbrücke wird für den Verkehr freigegeben

Nächste Etappe: Der Tunnel

Im zweiten Ausbauschritt wird von 2026 bis 2032 das „Kernstück“ der A 26 umgesetzt. Der Tunnel verläuft unterhalb des Freinbergs, der Ziegeleistraße und der Waldeggstraße. Auf- und Abfahrten werden am Bahnhof und bei der Waldeggstraße auf Höhe der bestehenden Westbrücke über die Bahngleise hergestellt. Die Waldeggstraße selbst und deren Verbindungen an die Kudlich-, Ziegelei- und Kärntnerstraße bleiben wie bisher aber als künftig verkehrsberuhigte Landesstraße bestehen – die Oberfläche wird neugestaltet und begrünt. So werden zusätzlich zu Gehwegen Busspuren und ein Radweg errichtet.