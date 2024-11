„Standards mit kalten Zehen, das ist nicht leicht“

Ralf Rangnick (Österreich-Teamchef): „Die erste Hälfte war gut, da hätte es höher stehen können. Die zweite Hälfte war gegen den Ball immer noch konzentriert, aber mit dem Ball waren wir da in einigen Situationen ziemlich schlampig. Wenn du so lange einen Mann mehr bist und bei unserer Spielweise müssen da eigentlich mehr Tore rauskommen. Aber wichtig war, dass wir zu Null gespielt, keinen Verletzten haben und kräftemäßig nicht ‘all in‘ gehen mussten. Am Sonntag haben wir ein Endspiel um Platz eins in der Gruppe.“