Möbelriese kauft Kika-Gebäude in St. Johann

„Kika St. Johann sagt Danke!“ – so steht es auf der Firmenwebsite von Kika/Leiner. Seit 29. Juli 2023 ist das Möbelhaus geschlossen. Finanzielle Turbulenzen zwangen die Kika/Leiner-Gruppe zum Schließen gleich mehrerer Filialen. St. Johann und Saalfelden waren darunter. Auch unter neuem Eigentümer konnte sich die Möbelhandelskette seither nicht wieder völlig erfangen. Erst jüngst schlitterte man wieder in die Pleite. Hunderte Jobs wackeln. Vom Zusperren bedroht sind aktuell etwa die verbliebenen zwei Standorte der Gruppe in Eugendorf und in der Stadt Salzburg.