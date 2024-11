Stadt Oberwart ringt um Budget für 2025

„Die sinkenden Ertragsanteile, die Teuerung und die steigenden Personalkosten sind nicht nur in Oberwart eine enorme Herausforderung, sondern in allen Gemeinden. Für uns steht aber fest, dass die Bürger sicherlich nicht dafür bezahlen müssen. Es gibt Sparpotenzial und es gibt Pläne und wenn die SPÖ nicht die Verantwortung dafür tragen möchte, dann soll das so sein“, kontert der Stadtchef. Ein Budget für das kommende Jahr aufzustellen sei aber angesichts der aktuellen wirtschaftliche Lage so schwierig, wie noch nie, betont Rosner.