Gewalt, Drogen: Mieter kämpfen um ihre Sicherheit

Seit über einem Jahr kämpfen die Mieter des Liebknecht-Hofes in der Meidlinger Böckhgasse 2-4 um mehr Sicherheit in ihrem Wohnumfeld. Die Situation hat sich verschärft: Gewaltvorfälle, offene Drogengeschäfte und Junkies, die sich in den Stiegenhäusern aufhalten, prägen den Alltag der Bewohner.