Champions League verbietet Jeans und High Heels

Während Villachs Fußball am Rasen vom internationalen Geschäft so weit entfernt ist wie die Erde vom Mond, läufts immerhin am „Wuzzler“! Denn der 2018 gegründete Tischfußball Club Villach spielte die erste Saison in der Bundesliga – und hat sich mit Platz sechs direkt für die Champions League an diesem Wochenende in Genua qualifiziert. „Drei Teams haben abgesagt, daher sind wir nachgerückt“, freut sich Klubobmann Benjamin Wiltschnig.