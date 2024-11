Ärztezentrum direkt neben Klinikum ist vom Tisch

Vor mehr als zwei Jahren eröffnete das Unternehmen „Salvida“ in Kirchham ein Gesundheitszentrum mit 60 Ärzten und Therapeuten, die täglich rund 400 Patienten behandeln. „Eine Erfolgsstory“, jubelt Dominik Bammer, Arzt und Initiator des innovativen Zentrums. Mittlerweile folgten Eröffnungen in Traun, Vorchdorf und in Salzburg. Anfang 2025 soll das Pebios in Perg die Pforten öffnen. Auch die Errichtung weiterer Zentren hat das Unternehmen bereits mehrfach in Aussicht gestellt.