Mehr Schweinefleisch aus besserer Tierhaltung

Der Konsum von Fleisch ist in Österreich leicht rückläufig, 2023 wurde im Vergleich zu 2018 etwa zehn Prozent weniger Fleisch verzehrt. Der Trend geht in die richtige Richtung, aber laut aktuellen Ernährungsempfehlungen essen die Österreicher immer noch rund fünfmal mehr Fleisch, Schinken, Wurst und Co. als empfohlen.