Haftstrafen für Tankstellenräuber

Mitte September hatte es das Duo auf die OMV Tankstelle in Dornbirn Schwefel abgesehen. Damals kassierten sie Bargeld, im Prozess am Mittwoch in Feldkirch gab es saftige Haftstrafen. „Schauen Sie sich dieses Elend an. Da wird der Vater in Handschellen hereingeführt, während sich die kleine Tochter das mit ansehen muss. Daneben die weinende Kindesmutter“, beginnt Staatsanwalt Philipp Höfle sein Schlussplädoyer. Auf der Anklagebank zwei gestrandete Existenzen im Alter von 17 und 19 Jahren. Beide sind mehrfach vorbestraft, keiner hat einen Job und beide stecken seit Jahren im Drogensumpf fest.