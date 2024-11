Capitals bezwingen Fehervar ++ Bozen neuer Leader!

Linz gewinnt in Innsbruck mit 3:2

Tabellarisch hatte der Sieg für die Capitals allerdings keine Auswirkungen. Das Team von Trainer Gerry Fleming ist weiter Achter. Einen Platz dahinter rangieren die Black Wings Linz, die sich gegen die Innsbrucker Haie von einem 0:2-Rückstand erholten und in die Verlängerung kämpften. In der Overtime entschied Verteidiger Logan Roe mit vollem Einsatz nach sieben Sekunden das Spiel gegen den Vorletzten der Liga.