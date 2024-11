Bata Illic wird mit neuer Heimat noch nicht warm

Mit stolzen 85 Jahren beginnt für Schlagerstar Bata Illic ein neuer Lebensabschnitt. Und der soll in Salzburg stattfinden. Seiner Gattin Olga zuliebe hat sich der Sänger dazu entscheiden, seiner Heimatstadt München den Rücken zu kehren. Olga möchte in Salzburg nämlich Kurse an der Akademie belegen, in Malerei und Bildhauerei.