Salzburgs ist drittbeliebteste Camping-Destination

Kärnten und Tirol an der Spitze, Salzburg auf Rang drei

Am häufigsten wurde in Kärnten (2.226.134 Nächtigungen) gecampt. Tirol liegt mit 1.575.260 Nächtigungen auf Platz zwei. Salzburg (669.161) belegt den dritten Platz, gefolgt von der Steiermark (503.283). Oberösterreich zählte 410.279 und das Burgenland 388.420 Nächtigungen. In Vorarlberg wurden 280.969, in Niederösterreich 227.277 und in Wien 61.082 Nächtigungen gezählt. (Quelle: Statistik Austria).