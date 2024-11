Ab Montag startet Tauerntunnel-Sperre bis Juli

Die Bundesbahnen haben Schienenersatzverkehr für Reisende, Pendler und Radtouristen am populären Alpe-Adria-Radweg eingerichtet. Neben der Sanierung der Tunnelinnenschale wegen regelmäßiger Wassereinbrüche, Bauarbeiten an den Tunnelportalen und einer Erneuerung der Sicherheitstechnik, werden die Bahnhöfe Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein modernisiert. Daneben laufen Arbeiten an Viadukten, Durchlässen und Lärmschutzwänden, auch die Lieserbrücke bei Spittal an der Drau wird erneuert.