Hund biss Influencerin in Schweden die Nase ab

Neue Nase aus Haut von Stirn

So musste die 35-Jährige eineinhalb Jahre ohne Nase leben. Sie dokumentierte ihre Qualen in sozialen Medien. Dann findet sie in Deutschland Hilfe: In Stuttgart soll ihre neue Nase „in fünf Schritten“ wieder rekonstruiert werden. Dafür wird ein Stück Haut von ihrer Stirn genommen, in die Partie wurde zuvor Kochsalzlösung gespritzt, damit die Haut an der Stelle gedehnt wird. „Dadurch bekomme ich meine ,normale‘ Haut auf die Nase und somit keine Verfärbungen im Gesicht, erklärt die Influencerin auf Instagram. Der Prozess soll acht Monate dauern.