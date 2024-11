Betrunkener attackierte und bedrohte eigene Frau

Am häufigsten erleben Frauen Gewalt in der eigenen Familie. Eine 26-Jährige wurde am Dienstagnachmittag von ihrem betrunkenen Ehemann in der gemeinsamen Wohnung attackiert. Der brutale Familienvater schlug seiner Frau ins Gesicht und stieß sie anschließend gegen Möbelstücke, wodurch sie zu Fall kam und sich verletzte. Diesen Moment nützte er, um die Wohnung von innen abzusperren und seiner Frau Schlüssel und Handy wegzunehmen.