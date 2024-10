Zehntausend Haitianer vor Bandenkriegen geflohen

Am Donnerstag wurde ein gekennzeichneter UNO-Hubschrauber mit 18 Personen an Bord über Port-au-Prince von Schüssen getroffen, wie das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) in einer Erklärung an Reuters mitteilte. Niemand sei verletzt worden und der Hubschrauber sei sicher gelandet.