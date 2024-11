Feinstaub: Experte warnt vor Sport im Freien

Schwierige Lage in Wien

In Wien war am Wochenende der erlaubte Grenzwert für Feinstaub (PM 10) von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter an mehreren Messstationen überschritten worden, wobei der höchste Tageswert am Samstag mit 56 Mikrogramm pro Kubikmeter erreicht wurde. Die Tage, an denen Grenzwerte überschritten werden, gehen seit Jahren drastisch zurück, hatte Heinz Tizek, Leiter des Bereichs Luftreinhaltung in der Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22), gegenüber der APA betont. Bereits am Montag bewegte sich der PM-10-Wert wieder unterhalb der erlaubten Grenze, am Dienstagvormittag lag er sogar deutlich darunter.